Эксперты поддержали запрет одноразового пластика в России с 2023 года

Одноразовую пластиковую посуду и цветной одноразовый пластик могут запретить в России с 2023 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Эксперты отрасли и Российский экологический оператор (РЭО) поддержали такие меры и рассказали об опыте других стран в этом направлении.

«Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось», — сказала Абрамченко и добавила, что ввести запрет планируется с начала 2023 года.

О готовящихся поправках в закон вице-премьер уже объявляла на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге: «Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как, цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда».

Такой запрет уже ввели в 2021 годы многие страны и крупные города. Например, от пакетов, палочек для кофе и прочих одноразовых предметов избавятся в Китае, Белоруссии и Евросоюзе.

В России, как и во всем мире, вводить запрет будут постепенно, подчеркнул генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Отказ от одноразового пластика в РФ он назвал логичным шагом, так как неперерабатываемая упаковка наносит большой ущерб экосреде. Сложность заключается в том, что даже если в теории можно переработать пластиковые трубочки, то отобрать их будет нереально, а значит и отправить на утилизацию. При этом упаковка занимает не менее трети объема от всех коммунальных отходов. Ежегодно их образуется в России около 60 миллионов тонн.

Что касается законодательства, то, по словам Буцаева, для запрета необходимо ввести регулирование вторичных материальных ресурсов. В рамках расширенной ответственности (РОП) предусмотрены ставки экосбора, по которым расчет производится по принципу — чем сложнее переработать, тем выше ставка. С точки зрения цифровизации требуется переход на современные способы контролировать отходообразование и утилизацию, для чего создается специальная информационная система. Еще одним направлением, которым в этом плане будет заниматься компания, это экопросвещение, ведь культура обращения с отходами также в приоритете.

При введении запрета необходимо обозначить адекватные сроки, отметила заместитель председателя комитета ООО «Деловая Россия» Наталья Беляева. Было построено множество производств, ориентированных на одноразовую и нецикличную продукцию, все это дало рабочие места, налоги и выстроило большие цепочки поставок.

Поэтому важно дать понятные сроки, за которые бизнес успеет перестроиться, переориентировать производства на перерабатываемые виды продукции, обратила внимание Беляева. Кроме того, потребуется предоставить альтернативу одноразовым предметам и снабдить инфраструктуру недостающими элементами, чтобы происходил сбор и утилизация отходов.

В Российском экологическом обществе назвали отказ от одноразового пластика глобальным трендом и признаком цивилизованного и экологически ответственного государства. Глава организации Рашид Исмаилов считает прогрессивными мерами ограничение на использование мелкого пластика и одноразовой посуды — всего того, что представляется возможным для сбора и переработки. В итоге все это идет на захоронение.

Экоактивист из проекта «Раздельный сбор» Анна Гаркуша предостерегла, что при запрете одного, появляется другое. Например, если освободится ниша одноразовых пластиковых предметов, то вместо них могут начать производить одноразовый разлагаемый пластик или ламинированную, картонную посуду, что также плохо, ведь их их сложно собирать и утилизировать. Гаркуша отметила важность отслеживания предметов, приходящих на место тех, которые вывели из оборота. Эксперты в постоянном режиме должны направлять органы власти к переходу на многоразовые альтернативы. Неправильно заменять одно одноразовое на другое, заключила Гаркуша и добавила, что в целом вектор, который взяли власти, хороший.

Переработчики пластмасс выступили за введение запрета на цветной пластик, объяснив это тем, что красители в ПЭТ вредят качеству производимого гранулята. Из этого вторсырья делают новые бутылки. Так, завод по переработке пластмасс «Пларус» выступает за унификацию цветов ПЭТ-бутылок, сокращение представленной сейчас на рынке палитры.

«Заводу рентабельно в пищевой гранулят, пригодный для производства новых бутылок, перерабатывать четыре цвета, массово представленных на рынке: голубой, бесцветный, коричневый и зеленый. Для захода на производственную программу требуется большой объем. Даже перерабатывая только четыре основных цвета, мы периодически испытываем недостаток сырья. К тому же, при переработке зеленого, коричневого, голубого и бесцветного ПЭТа получается re-гранулят такого же цвета, что и переработанная бутылка. Различные красители в составе ПЭТ иногда становятся препятствием для формирования гранулята нужного качества», — сообщили в пресс-службе завода по переработке пластмасс «Пларус» (ОП «Европласт»).

Бизнес-омбудсмен Ильдар Неверов заявил, что данный вопрос активно обсуждается в экспертном сообществе, и на отраслевых совещаниях высказываются разные мнения. В свою очередь он поддержал ограничение и объяснил это тем, что ограничения нужно накладывать на товары, которые сложно или дорого переработать.

«На ряде отраслевых совещаний с участием также руководителей профильных федеральных органов исполнительной власти, Минприроды и в Минпромторге существуют разные мнения. Но нам со стороны бизнес-сообщества, со стороны экспертов совершенно очевидно, что-то, что нельзя переработать или переработка чего стоит дорого, необходимо ограничить в хозяйственном обороте. Потому что это все так или иначе попадает на полигонное захоронение. В частности сложные виды пластика, цветные пластики, одноразовая посуда, в том числе и ушные палочки, которые сделаны не по экологичным параметрам, они загрязняют окружающую среду. Поддержка такого запрета, ограничения мне кажется целесообразной, важно это осуществить», — сказал Ильдар Неверов общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.