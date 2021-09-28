Порядка 800 тысяч учеников со всей страны стали участниками проекта «Зеленая школа»

В проекте «Зеленая школа» участвуют около 3 тысяч школ из 85 субъектов страны — где-то уроки смотрят на онлайн-платформе, где-то их проводят специалисты. В этот раз с учащимися одной из московских школ встретился генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Зеленая школа» — проект Российского экологического оператора. На экозанятиях с детьми обсуждают, что происходит с планетой в связи с увеличением количества отходов и почему их важно сортировать на уровне дома и школы.

Источник фото: телеканал «360»

«7-й класс уже на достаточно профессиональном уровне рассуждает относительно способов утилизации и переработки, говорит относительно того, как правильно разделять, говорит о тех последствиях, которые возникают, когда мы не разделяем отходы», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Источник фото: телеканал «360»

В школах Москвы и области уже давно обсуждают с детьми экоповестку, практикуют бережное отношение к природе. И речь не только об уже привычном для многих раздельном сборе. Но и отказа от некоторых предметов обихода.

«Это, конечно, целая система, к которой дети просто привыкают. Они привыкают не пользоваться пластиковыми стаканчиками, носят с собой чашечки, кружечки. Они привыкают целлофановыми пакетами не пользоваться», — отметила директор школы № 1409 Ирина Ильичова.

Взрослый в этом отношении не так чуток к окружающему миру в большинстве своем, потому что не так много времени проводит свободного на природе и в окружающей среде. У детей это все совершенно по-новому, с совершенно иной точки зрения Денис Буцаев генеральный директор Российского экологического оператора

Источник фото: телеканал «360»

Слушателями лекций уже стали около 800 тысяч учеников со всей страны. Российский экологический оператор, в чью ответственность входят утилизация и переработка, пришел в школы для того, чтобы эта самая переработка и вторичное использование для наших детей стали нормой жизни.