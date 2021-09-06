Такси для мусора заработало в Москве и Подмосковье

В Зеленограде появился новый сервис для утилизации мусора. Активисты запустили специальное такси, с помощью которого жители могут отправлять отходы на сортировку и переработку.

Проект придумали представители организации ЭКО-Z. Необычным такси могут воспользоваться жители Зеленограда и других населенных пунктов Московской области, которые находятся рядом. Речь идет про Голубое, Алабушево, Андреевку, Дедешино, Брехово, Бакеево и Новое Бакеево, Мендеелеево, Ржавки, Чашниково, Льялово, Малино, Фирсановку и Сходню.

«Мы не скрываем, куда отправляется ваше вторсырье, чтобы вы были уверены, что оно попадет на переработку. Большую часть отходов заберет наш основной партнер „Сфера Экологии“, макулатура и металл отправятся в „Кооператив Бережливость“. Мы ведем переговоры с безотходным экосервисом „БИОРИТМ“», — уточнили авторы проекта.

Заказать экотакси можно с воскресенья по среду с 08:00 до 22:00. За один раз из дома или офиса можно отправить до четырех крупных сумок отходов. Разовый вызов такси будет стоить 500 рублей для жителей Зеленограда и 550 — для остальных регионов. Узнать, какие предметы принимают на переработку, можно на странице ЭКО-Z во «ВКонтакте». Чаще всего люди сдают им ПЭТ-тару, бумагу и упаковки из-под яиц.