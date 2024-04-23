Экология 23 апреля 2024, 15:25 Появились кадры защищающей тюменское село от паводка дамбы Тюменский губернатор Моор показал снимки дамбы около села Упорово

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Село Упорово в Тюменской области защитили от предстоящего паводка дамбой протяженностью в шесть километров. Сделанные с дрона фотографии опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Комментируя снимок, он сообщил, что белые линии — это защитная пленка, прижимающая мешки с песком. Эта технология поможет сдержать потоки воды во время разлива реки, пояснил губернатор.

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«Если выложить все 776 730 мешков, которые сейчас защищают Тюменскую область, в одну цепь, то получится почти 390 километров. Больше, чем расстояние от Тюмени до Екатеринбурга», — подчеркнул Моор.

Паводок в Тюменской области проходит за счет повышения уровня воды в реках Ишим и Тобол. В первом водоеме пик уже прошел и потоки начали уходить из пострадавших районов. Но вторая река еще только набирает силу.

По словам губернатора Моора, суточный прирост воды около села Упорово составляет почти 1,5 метра. Новый пик власти региона ожидают к началу следующей недели. Чтобы не допустить жертв, власти Тюменской области объявили превентивную эвакуацию жителей из населенных пунктов, попадающих в зону подтопления.