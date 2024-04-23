Общество 23 апреля 2024, 09:28 Превентивную эвакуацию начали в трех населенных пунктах Тюменской области Превентивную эвакуацию объявили в Заводоуковском округе Тюменской области РИА «Новости»

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Власти Тюменской области объявили превентивную эвакуацию в трех населенных пунктах Заводоуковского округа Тюменской области в связи с паводком. Об этом в Telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона.

«В деревне Пономарева, поселке Гилево и селе Новолыбаево Заводоуковского городского округа объявили превентивную эвакуацию. Жителям предложили заранее покинуть зону возможного подтопления в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол», — заявили в центре.

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Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюменской области ввели еще 8 апреля. Власти ожидают превышение исторических максимумов по уровню воды на реках Тобол и Ишим. По предварительным данным, пик паводка произойдет с 23 по 25 апреля.

Пресс-служба регионального МЧС уточнила, что спасатели эвакуировали порядка трех тысяч человек. Вода подтопила 98 жилых домов, 646 приусадебных участков и 444 дачных дома.