Общество 23 апреля 2024, 10:32 Власти Тюменской области заявили, что период высокой воды затянется на недели Моор: период высокой воды в Тюменской области растянется на 2-3 недели РИА «Новости»

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Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели, но резкого подъема не ожидается. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

Спасатели продолжают бороться с паводком, отметил он. Ситуация останется напряженной до 9 мая. В городе Ишиме пик половодья пройден, уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах.

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«Наблюдаем интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки. В селе Упорово река еще в русле. Ждем пик паводка 28 апреля», — заявил Моор.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медицинские учреждения в пострадавших от паводка регионах нуждаются в ремонте. При этом весеннее половодье не привело к серьезному ущербу, поскольку медоборудование не пострадало.