Погода в Москве 30 ноября стала самой теплой в истории

Столбик термометра в Москве во вторник поднялся до отметки +7,5 градуса, что стало максимальным значением для 30 ноября за все время наблюдений. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА «Новости».

Последний день осени оказался на редкость теплым и ознаменовался новым суточным рекордом. В «Фобосе» зафиксировали максимальную планку на термометре как минимум за последние 47 лет.

«Температура в Москве достигла +7,5 градуса на метеостанции ВДНХ. Это выше, чем было в этот день в 1974 году», — отметил метеоролог.

Накануне жителей Москвы предупредили, что во вторник на столицу может обрушиться сильнейшие за последние 69 лет дождь и снег. Всему виной циклон «Бенедикт». Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец отмечал, что сегодня в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее в беседе с «360» рассказала, что 30 ноября в столицу придет настоящая зима. Дождь, который прогнозируется в начале дня, к вечеру сменится снегом. А на дорогах образуется гололедица. Но к концу недели снова немного потеплеет.