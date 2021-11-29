Москве предсказали сильнейшие осадки за последние 69 лет

В центре «Фобос» спрогнозировали сильнейшую непогоду на 30 ноября. Возможны дожди, снегопады и падение атмосферного давления.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз сильнейшего за последние 69 лет дождя и снегопада, которые обрушатся завтра на Москву. Причиной их может стать проходящий циклон «Бенедикт».

«Интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров», — написал Тишковец на странице в Instagram. Это до 23 миллиметров осадков, что составит 40% месячной нормы.

Еще одним неприятным сюрпризом для метеочувствительных людей окажется рекордно низкий показатель атмосферного давления. Оно, по данным синоптика, упадет до 712 миллиметров ртутного столба и будет так держаться два часа утром. Таким образом может быть побит печально известный рекорд 1988 года.

Четыре дня назад власти Новороссийска включили в городе сирены из-за плохих погодных условий. До этого порывы ветра достигали 28-29 метров в секунду, ожидался серьезный ураган.