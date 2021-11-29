Жителям Москвы и области назвали дату начала настоящей зимы

Зима начнет подступать к московскому региону уже в последний день осени. Столбики термометров устремятся вниз, дождь сменится снегом, а на дорогах образуется гололедица. О том, какую погоду ждать в ближайшие дни, «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Зима у нас начнется в последний день осени: 30 ноября к вечеру температура будет снижаться до отрицательных значений, и дождь, который начнется в начале дня, к вечеру сменится снегом», — рассказала метеоролог.

В первый день зимы ожидается облачная погода, временами снег. Ночью осадки будут умеренные, днем — небольшие.

«В Москве еще сохранится довольно плотный ветер, 15–20 метров в секунду. Дневная температура — −2…−4 градуса. Погода будет соответствовать первому дню календарной зимы», — сообщила Позднякова.

В четверг, 2 декабря, погода будет облачная, с небольшим снегом. Ночью температура будет ниже нуля, днем ожидается до −2 градусов.

«Повышение температуры мы ожидаем к концу недели, потому что погоду вновь будет определять уже следующий атлантический циклон. Погода будет облачная, с небольшим снежком. Температура немного повысится, в ночные часы +1…−4 градуса, совершенно точно будет выше климатической нормы, градуса на четыре. Вот снежка прибавится, поэтому пейзаж за окном будет вполне зимний», — поведала синоптик.

Жителям европейской части России ранее пообещали аномальное тепло в начале недели.