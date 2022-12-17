17 декабря 2022, 23:31
Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года
Температура воздуха в Симферополе сегодня достигла +20 градусов, побив рекорд 1937 года
Погода в Крыму бьет рекорды. Сегодня, 17 декабря, воздух в предгорных районах полуострова прогрелся до +20 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщили в крымском гидрометцентре.
Еще один рекорд поставил Симферополь. Там температура достигла +19,3 градуса.
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«До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен в Симферополе в 1937 году — тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса», — рассказали в гидрометцентре.
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На южном берегу Крыма было гораздо прохладнее, но все тепло. Там столбики термометра показывали +12…+13 градусов. Специалисты говорят, что подняться выше температуре помешало уже холодное море.
А Москву тем временем продолжает засыпать снегом. Синоптики сообщили, что в воскресенье, 18 декабря, в столице ожидаются крайне сложные погодные условия: снегопад и гололедица. Это значительно затруднит работу всех видов транспорта. Сообщения о задержанных рейсах поступают уже с утра субботы.
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