Москва 17 декабря 2022, 08:46 Москвичей предупредили о сильной метели в воскресенье Синоптик Вильфанд сообщил о сильном снеге в Москве в воскресенье piqsels

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Крайне сложные погодные условия ожидаются на территории российской столицы в последний день недели. Информацию об этом в интервью ТАСС предоставил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик сообщил, что в воскресенье в Москве ожидается снег и гололедица. Эти погодные условия создадут определенные сложности в работе как наземного, так и воздушного транспорта.

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«Снег ожидается уже в ночь на 18 декабря, а поскольку порывы ветра будут до 15 м/с, то прогнозируются метели», — сообщил он.

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По его словам, температура воздуха в Москве и Подмосковье упадет до пяти-семи градусов мороза.

По данным синоптиков, за последние две недели в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков. Они посоветовали жителям российской столицы планировать поездки на личном транспорте с учетом прогнозов погоды. Следует соблюдать скоростной режим и быть внимательным во время движения.