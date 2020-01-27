Подмосковью предсказали новую оттепель. А пока готовимся к метелям

В ночь на вторник температура воздуха в Московской области опустится до -8 градусов, с полуночи в столичном регионе будет идти снег. Синоптики предупредили, что снега выпадет сразу на четыре сантиметра.

«Сейчас -2 градуса. В ночь опустится до -3…-5 градусов. На северо-востоке и востоке Московской области будет до -8 градусов. Начнется снег примерно с полуночи и продлится до утра. Завтра днем с перерывами будет идти небольшой снег. Сейчас высота снежного покрова коло двух сантиметров, постепенно она повысится, может быть, даже на четыре сантиметра», — рассказал «360» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, во вторник в Москве и Подмосковье сохранится температура в районе -3 градусов. Начиная со среды, в регионе вновь наступит оттепель.

«Температура вновь поднимется до оттепельных значений, небольшой плюс, по ночам 0…-2 градуса. Этот процесс продлится практически до конца недели. Начиная со среды погода будет облачной, временами будет идти мокрый снег. Температура будет близка к нулю», — добавил Синенков.

Он также заметил, что, хотя в ночь на вторник и ожидается снегопад, он будет небольшим и покроет всего несколько сантиметров.