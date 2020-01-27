Сильнейший снегопад накроет Москву в ночь на 28 января

В ночь с понедельника на вторник Москву должен накрыть самый сильный в этом сезоне снегопад. Высота сугробов может достигнуть от четырех до восьми сантиметров.

Как сообщил сайт «Метеоновости», 27 января в российскую столицу вернулась холодная погода из-за фронтального раздела. На восток европейской части России антициклон пришел с Баренцева моря. Он и приведет к снегопаду.

Синоптики считают, что уже вечером в понедельник снег покроет землю сантиметровым слоем. А в ночь на вторник выпадет еще от двух до пяти сантиметров снега. Но уже 28 января снегопад ослабеет. Температура воздуха в ночь с понедельника на вторник составит -3…-6 градусов. Днем 28 января — до -3 градусов мороза.

Пока Москва готовится к снегопаду, Новосибирск разбирается с последствиями стихии. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики не успевают чистить улицы. В МЧС не исключили, что из-за плохой погоды в Новосибирске могут случиться аварии на линии электропередач, а сильный ветер сорвет крыши домов. Также возможны трудности в работе общественного транспорта. Водителям советуют быть крайне осторожными на дорогах.