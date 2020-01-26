Как сообщили в Гидрометцентре, на следующей неделе в центре и юге Европейской части России будет превышена климатическая норма на 7-10 градусов.

«Ситуация не меняется. По-прежнему будет теплая погода. Конечно, вариации небольшие будут, в частности и понижение температуры, но отклонения от нормы все равно будет от 7 до 10 градусов со знаком плюс», — передает ТАСС слова директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В эту аномальную зону попадает и столица. В Москве в понедельник и вторник днем ожидается температура от минус одного до плюс одного градуса, в среду один-три градуса тепла, а далее день ото дня температура будет постоянно чередовать мороз и плюсовую температуру.

Как сообщалось ранее, в московском регионе с середины следующей недели можно ожидать снег и метель.