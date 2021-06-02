Подмосковье пережило рекордные ночные заморозки

Минувшей ночью в Московской области температура воздуха опустилась до рекордно низких значений. Столбик термометра в Клину показал +1,5 градуса, сообщили на сайте «Метеоновости».

Прежний рекорд холодной ночи в Клину был зафиксирован 2 июня 2004 года. Тогда температура понизилась до +1,6 градуса.

Холодновато в ночь на среду было и в Волоколамске с Можайском. Там температура опустилась до +2,7 градуса.

А первая июньская ночь в Москве и Подмосковье в этом году стала самой холодной за последние 54 года. Столбик термометра в столице показывал +4 градуса. Но в области было еще холоднее. Например, в Клину похолодало до 0,2 градуса, а в Волоколамске — до +0,3 градуса.

Метеоролог ранее рассказал, что в этом году лето в России ожидается теплое, но с перепадами температур. Хотя долгосрочный прогноз погоды синоптикам дать сложно, ведь предел предсказуемости составляет 10 суток.

В среду днем в Москве и Подмосковье ожидается до +22 градусов. Дождя сегодня не будет, но поднимется холодный ветер, его скорость составит три-восемь метров в секунду.