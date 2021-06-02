Метеоролог рассказал, каким будет лето в России

В этом году лето в России ожидается преимущественно теплое, Но не стоит забывать о быстрой смене волн тепла и холода. Об этом рассказала завкафедрой Института солнечно-земной физики СО РАН Иркутского госуниверситета Инна Латышева.

«Самое сложное — дать долгосрочный прогноз погоды. Пока для нас существует предел предсказуемости — до 10 суток. Для более длительных периодов существуют вероятностные модели. Вот они как раз и вселяют надежду на теплое лето», — рассказала эксперт в интервью «Российской газете».

Латышева добавила, что по прогностическим моделям разных центров, в Иркутской области температура в июне ожидается в пределах или выше нормы. То есть можно надеяться на теплую погоду.

Северные районы европейской части России и Сибири в марте оказались под влиянием арктических вторжений. В мае температура воздуха во многих регионах превышала 30 градусов, уточнило РИА ФАН. В частности, на Урале последний весенний месяц стал рекордно теплым за все время метеорологических наблюдений.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что летняя погода в столицу и область вернется с 3 июня.