Начало лета в московском регионе оказалось самым холодным за полвека

Начало этого лета в Москве и Подмосковье оказалось самым холодным за последние 54 года. Ночью столбики термометров опускались до +4 градусов.

Как сообщается на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос», минимальная температура в московском регионе была зафиксирована в Волоколамске, где похолодало до + 0,3 градуса, и в Клину, где было + 0,2 градуса.

«В Москве, на метеостанции ВДНХ, минимальная температура составила +4 градуса — таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 1 июня 1967 года в Москве термометры показывали всего +3,9 градуса. Синоптики также добавили, что пик похолодания в Москве и Подмосковье уже пройден. Дальше погода будет налаживаться.

Днем 1 июня в Москве ожидается до +17 градусов, будет солнечно, но ветрено. Атмосферное давление будет чуть выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба. В среду и четверг уже до +20 градусов. В конце недели и в выходные жителей региона ожидает солнечная погода и +22…+25 градусов.