Экология 20 августа 2023, 01:53 Пчелы испортили отдых россиян в санатории Нижегородская прокуратура: пчелы покусали отдыхающих в санатории Pxhere

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Нижегородская прокуратура проверит санаторий, в котором пчелы покусали отдыхающих. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

«По сообщениям средств массовой информации, отдыхающие в санаторном учреждении почувствовали недомогание в связи с множественными укусами насекомых», — заявили в прокураторе.

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Ранее в городских пабликах появилась информация, что пчелы покусал 13 отдыхающих в санатории «Большая Ельня» под Нижним Новгородом. Среди пострадавших от укусов насекомых семь детей и шесть взрослых. Всем им была оказана медицинская помощь на месте.

Областная прокуратура пообещала провести проверку этой ситуации.

В мае рой агрессивных пчел атаковал прохожих на Театральной площади Москвы. Неизвестные оставили на улице коробку с ульем, пчелы выбрались из нее и начали набрасываться на прохожих.

В конце июня рой домашних пчел напал на двух братьев из Башкирии — мальчиков восьми и 10 лет. Врачи вынули из тел детей почти 500 жал. Братья рассказали «360», что они чувствовали во время нападения пчел.