Эксклюзив 30 июня 2023, 18:14 «Думал, что умру». Пострадавший от нападения роя пчел в Башкирии мальчик рассказал, что не чувствовал тела из-за укусов Пострадавший от пчел в Башкирии мальчик рассказал, что не чувствовал тела из-за укусов

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Рой домашних пчел напал на двух мальчиков-братьев в Башкирии, когда они вышли на лесную поляну. Младший — восьмилетний мальчик — сумел выбраться и добежать до дома, второй, которому исполнилось 10 лет, упал. Ребенок рассказал, что ему было очень страшно и он не чувствовал тела. Мать пострадавших детей поделилась с «360» видео интервью мальчика.

Ребенок рассказал, что вместе с братом они отправились собирать дрова. Насекомых дети не замечали, пока те не налетели на них.

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«Когда мы шли за дровами, там летело очень много пчел. Мы сначала их не замечали. Потом мы услышали звук, я очень запаниковал: за мной полетела одна пчела, потом вторая, третья — и так целый рой», — сообщил мальчик.

Старший брат упал, а младший побежал за помощью. После этого к месту происшествия приехал отец и забрал второго сына.

«Когда я лежал, то не чувствовал своего тела, думал, что умру. Очень сильно испугался», — поделился мальчик.

Почти 500 жал

Детей увезли в больницу, там они пробыли несколько дней. Из тел братьев вытащили 465 жал. По словам старшего мальчика, сейчас он чувствует себя хорошо, следит за здоровьем.

«Держу себя в форме. Меня начали называть пчеловодом», — заметил он.

Мать детей рассказала, что очень рада, что те вернулись домой из медучреждения. Сейчас с ними все хорошо, они радостные.

«Больше никуда не отпущу. Очень волнуюсь. Этот случай нас потряс», — заявила собеседница издания.

Женщина поблагодарила врачей и медсестер за помощь. Она отметила, что пасечники интересовались здоровьем детей, приносили гостинцы.

Ранее врач Григорий Сараян рассказал, что последствия после нападения пчел могли быть и более серьезными. По его словам, недавно в больницу поступил ребенок, которого насекомое укусило в лицо один раз, и его состояние было гораздо более тяжелым, чем у братьев.