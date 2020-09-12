Пар на поверхности реки Чертановки попал на видео

Пар поднимается с поверхности московской реки Чертановки, в которой накануне температура воды повысилась до +50 градусов. Видео оказалось в распоряжении «360».

Из-за чего именно разгорячилась вода, до сих пор неизвестно.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «360», что температура воды в Чертановке в Бирюлеве повысилась до +50 градусов. По его данным, это произошло после сброса в водоем горячей воды из местной ТЭЦ-26. Однако позже в «Мосэнерго» опровергли информацию о том, что одна из столичных электростанций сбросила в реку горячую воду.

Бывший пресс-секретарь ГУП «Мосводосток» Игорь Епифанов предположил, что температура поднялась из-за аварийного сброса. Его делают для предотвращения возможной крупной аварии на объекте. Однако на памяти бывшего сотрудника подобных заявок в «Мосводостоке» ни разу не было.