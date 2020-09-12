Бывший пресс-секретарь «Мосводостока» предположил, почему вода в Чертановке могла нагреться до +50 градусов

Источник «360» сообщил, что из-за сброса воды с ТЭЦ-26 температура воды в московской реке Чертановке поднялась до +50 градусов. Бывший пресс-секретарь ГУП «Мосводосток» Игорь Епифанов в разговоре с «360» предположил, что могло произойти.

«Есть такое понятие — аварийный сброс. Это предусмотрено, чтобы стратегический объект не пострадал, чтобы не произошло крупной аварии на нем. Сбрасывают воду, в том числе горячую воду, в основном те, кто работает на охлаждении котлов», — рассказал Епифанов.

Он упомянул о существовании технологических барьеров, позволяющих минимизировать последствия подобных сбросов.

Тем не менее каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно. На некоторых электростанциях установлены фильтры, на других — нет. Поэтому горячая вода могла действительно поступить в открытый водоем или подземные коллекторы.

«Это такая ситуация, которую надо мониторить и знать техническое состояние на сей момент данного отрезка сети», — отметил Епифанов.

На его практике в «Мосводостоке» таких сообщений ни разу не было. Были окрасы, нефтепродукты — такое в мегаполисе достаточно распространенное явление. «А вот так, чтобы в открытом водоем вода сильно нагрелась… Я такой заявки не помню, честно говоря», — добавил собеседник «360».