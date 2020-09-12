Мосэнерго: ТЭЦ не сбрасывала воду в столичную реку, которая нагрелась до 50 градусов

В Мосэнерго опровергли информацию о том, что одна из московских ТЭЦ сбросила горячую воду в реку Чертановка. Ранее температура воды там поднялась до 50 градусов.

Об этом «360» сообщили в пресс-службы ПАО «Мосэнерго».

Все ТЭЦ Мосэнерго работают в штатном режиме, сбросов горячей воды в водоемы Москвы, в том числе реку Чертановка, не производилось ПАО «Мосэнерго».

Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что температура воды в столичной реке Чертановка в Бирюлеве повысилась до 50 градусов. По его данным, это произошло после того, как местная ТЭЦ сбросила в водоем горячую воду.

Бывший пресс-секретарь ГУП «Мосводосток» Игорь Епифанов в разговоре с «360» предположил, что причиной повышения температуры воды стал аварийный сброс. Его делают, чтобы предотвратить возможную крупную аварию на объекте.