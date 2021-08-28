Отдыхающих в Сочи предупредили о жаре до +37 градусов

Синоптики выпустили экстренное предупреждение о сильной жаре в Сочи. Столбик термометра в отдельных районах может подскочить до 37-градусной отметки. Об этом сообщили на сайте администрации курортного города.

В субботу и воскресенье в отдельных районах Сочи температура может подняться до +36…+37 градусов. Жителей и гостей города призвали соблюдать все меры предосторожности. В период с 12:00 до 18:00 лучше не находиться на открытом солнце.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовали надевать головной убор, а лучше вообще воздержаться от выхода на улицу в такое пекло. Но если дома не сидится, то держите при себе воду, нужные лекарства. Если что-то не так, звоните по номеру 112.

Россияне этим летом чаще всего летали отдыхать в Сочи из Москвы, как стало известно из недавнего исследования сервиса OneTwoTrip. При этом популярность брони авиабилетов в Симферополь в этом году упала.

В Москве в субботу обещали солнечную, теплую и сухую погоду. Воздух в столице прогреется до +24 градусов, согласно прогнозу синоптиков.