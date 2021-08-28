Москвичам пообещали солнечную погоду в субботу

В субботу в Москве ожидается солнечная, теплая и сухая погода. Температура воздуха прогреется до +24 градусов. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На погоду в столичном регионе окажет влияние антициклон с северо-востока. В таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков, сохранится преимущественно солнечная, сухая и теплая погода. Температура воздуха — +22…+24, по области — до +25», — передало РИА «Новости» слова синоптика.

По его словам, ветер будет восточным четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, этот показатель считается выше нормы.

В Москву и Подмосковье 2 сентября придет похолодание. Днем температура опустится до +14…+16 градусов. Ночью ожидается похолодание до +9…+14 градусов. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, с 28 августа по 1 сентября включительно погода будет теплой. Температура днем будет достигать +21…+26 градусов.