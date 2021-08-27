Туроператоры назвали самые дешевые страны для отдыха на море осенью

Туроператоры рассказали, где россияне могут наиболее бюджетно отдохнуть на море в бархатный сезон. Подборку направлений для путешествий опубликовал АТОР.

Эксперты подсчитали цены при вылете из Москвы для двоих человек. С началом учебного года семьи с детьми стараются вернуться с отдыха домой, и это сразу отразилось на стоимости путевок. Курорты Краснодарского края уже начали дешеветь. Стоимость путевки в Анапу снизилась на 40%, в Сочи —примерно на 25%.

Почти вполовину подешевели туры в Крым. Цены на отдых для пары там начинаются от 31 тысячи рублей. Калининград обойдется дороже - от 48 тысяч рублей.

Бюджетным направлением остается Турция, где цены начинаются от 40 тысяч рублей. Кипр, Болгария и Египет стоят почти в два раза дороже — от 70 тысяч рублей за двоих. От 100 тысяч нужно отдать за путевки в Марокко, Албанию, Грецию, Иорданию, Хорватию, Доминикану и Мальдивы. Самыми дорогими направлениями по традиции остаются Мексика и Сейшелы — тур в эти страны стоит больше 200 тысяч рублей.

Медики сообщили, что можно не бояться купаться в море в пандемию. По словам ученых «Вектора», не известно ни одного случая заражения через воду. Гораздо важнее соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.