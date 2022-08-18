Осадков в страдающей от пожаров Рязанской области в ближайшее время не будет

Осадков в Рязанской области, где бушуют лесные пожары, не ожидается. В регионе сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка, сообщил врио губернатора области Павел Малков.

«Осадков не ожидается, по прогнозам, сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка», — написал Малков в Telegram.

Рязань оказалась в дымке из-за лесных пожарах в регионе. По данным на 18 августа, в Рязанской области действует три очага пожара общей площадью 181 гектар. Огонь быстро распространился из-за сухой и ветреной погоды.

Запах гари достиг и московского региона. Дымка наблюдается в разных районах Москвы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что такое положение дел сохранится в столице до двух суток.

«Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области в Москву частицы горения, сохранится в ближайшие 36-48 часов», — написал он.

Роспотребнадзор в связи с погодной ситуацией рекомендует использовать на улице маски, ограничивать пребывание детей на игровых площадках, регулярно проводить дома влажную уборку, а также много пить. Об этом сказано на сайте ведомства.