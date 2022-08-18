Запах дыма в Москве сохранится до двух суток

Юго-восточный ветер, принесший в Москву из Рязанской области запах гари и дым, сохранится в ближайшие двое суток. Об этом в Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ухудшена видимость, в воздухе ощущается едкий запах гари. В Новой Москве стоит дым лесных пожаров. Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области в Москву частицы горения, сохранится в ближайшие 36-48 часов», — написал он.

Жители Москвы заметили в небе дымку и почувствовали едкий запах гари еще вечером 17 августа, существенно ухудшилась видимость.

Столичный МЧС сообщал, что источником запаха гари в Москве являются лесные пожары в Рязанской области, на территории Москвы крупных возгораний нет. Кроме того, дымку в московском небе сняли на видео.

Столичный Роспотребнадзор сообщил ТАСС, что усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве.