«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Он будет действовать в воскресенье. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«„Оранжевый“ — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Предупреждение о температуре +30…+32 градуса будет действовать с 10:00 до 18:00. Также в Москве и Московской области в воскресенье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

Накануне начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в Центральном федеральном округе ожидается переменчивая погода. Следующая неделя начнется с ливней и похолодания, но ближе к выходным опять станет тепло и солнечно. Дневная температура в первой половине недели составит +24…+26 градусов.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов ранее посоветовал россиянам пользоваться в жару автомобилями белого света. Он отметил, что при ярком солнце лакокрасочное покрытие выцветает быстрее. Кроме того, при высокой температуре портятся пластиковые элементы салона.