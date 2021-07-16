Названы самые практичные машины для жаркой погоды

Когда температура воздуха достигает +30 градусов, то лучше всего пользоваться машинами белого цвета. Такое мнение высказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Ведь установившаяся в Центральной России жара негативно влияет не только на здоровье людей, но и на состояние авто. По словам Сергея Удалова, при ярком солнце лакокрасочное покрытие выцветает быстрее. Кроме того, при высокой температуре портятся пластиковые элементы салона.

«Прямые солнечные лучи ни для чего не полезны. На самом деле на прямом солнечном свете выцветает краска быстрее. Пластик интерьера машины сохнет, из-за чего портится быстрее», — отметил Сергей Удалов в интервью радиостанции Sputnik.

При таком раскладе автомобили белого цвета более практичны, полагает эксперт. Он добавил, что в России люди чаще всего отдают предпочтение машинам светлых тонов.

Дело все в том, что белый цвет достаточно нейтральный и удобный для ремонта. В целом россияне любят покупать автомобили неброских цветов.

«Белые машины греются меньше, поэтому в южных регионах всегда автомобилей белого цвета больше», — резюмировал Удалов.

Кроме того, на белых не так сильна видна пыль, как на автобилях более темных цветов.