Огромное нефтяное пятно обнаружили на Волге в Саратовской области

В Саратовской области на реке Волге обнаружили крупное нефтяное пятно. Общая площадь разлива топлива составила две тысячи квадратных метров, сообщили на сайте администрации Балаковского района.

Нефтяное пятно возле причала в 03:00 обнаружила дежурная смена ООО «СредВолгаБункерСервис». Через 15 минут было выставлено заграждение, чтобы предотвратить распространение нефтяного пятна.

Предположительно, пятно возникло из-за дизельного катера, который был брошен у причала и затонул.

Источник: пресс-служба администрации Балаковского муниципального района

На месте работают сотрудники МЧС, транспортной прокуратуры и управления экологического надзора.

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