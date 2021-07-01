«Химические Мальдивы». Масляное пятно разлилось по реке Бердь под Новосибирском

Река Бердь в Новосибирской области окрасилась в зеленый цвет. Это повергло в ужас жителей села Морозово в Искитимском районе, которые заметили на реке масляное пятно. Местный общественник Алексей Носов назвал произошедшее экологической катастрофой.

На кадрах, снятых в Морозове, можно заметить, что река Бердь окрасилась в ярко-зеленый цвет.

Пленка мутной химической жижи разлилась на несколько километров. Течение медленно несет масляное пятно в Обь, отравляя на своем пути все живое.

«Экологическая катастрофа!» — написал Носов на своей странице в Facebооk.

Общественник рассказал «360», что местные жители обзвонили все горячие линии МЧС и другие ведомства, но все перекладывают ответственность друг на друга.

«В комментариях пишут, что это Мальдивы. Химические Мальдивы», — сказал Носов.

О произошедшем сообщили в региональное Минприроды и Росприроднадзор. Отобрали пробы загрязненной воды, в ближайшее время их направят на экспертизу в лабораторию, чтобы установить химический состав. Но результаты станут известны не раньше следующей недели — лаборатория независимая, и там большая очередь.

«Пробы мы отобрали две. Одна проба нам нужна, чтобы разложить на молекулы состав этой жижи. Если мы поймем, что это за вещества попали в реку, то мы сможем понять, какие предприятия выше по течению с ними работают и с вероятностью 100% найти виновного. А вторую баночку мы оставили специально для того, чтобы этому виновному вылить на голову, когда его найдем», — рассказал общественник.

Местный житель Илья в беседе с «360» предположил, что это загрязнение явно техногенного происхождения. По его словам, река не воняет, она окрашивается в красивый бирюзовый цвет. Такая ситуация наблюдается уже три-четыре года. Тем не менее люди купаются в этой реке, берут воду для огорода. О случаях отравления или аллергической реакции никто не слышал. Власти пока не реагируют, возможно, потому что к ним никто не обращался.

В новосибирском МЧС заявили «360», что река окрасилась в такой цвет из-за водорослей. И что специалисты Росприроднадзора не увидели повода для беспокойства.

В конце мая масляное пятно обнаружили на поверхности Черного моря в районе Туапсе. В том же месяце огромное масляное пятно заметили на водохранилище в Красноярске.