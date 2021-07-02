Воду в озере Тургояк проверят после жалоб южноуральцев на сыпь

Многие жители Южного Урала пожаловались на странные высыпания на теле, которые начали проявляться после купания в озере Тургояк. Роспотребнадзор поручил проверить качество воды в озере, сообщил сайт 74.ru.

Люди, которые купались в Тургояке на выходных, рассказали, что после посещения пляжа покрылись сыпью. На коже появились красные волдыри, как после укуса.

Жительница Челябинска Алла сообщила, что в понедельник после посещения пляжа в Миассе сыпью покрылись ее мама и 10-летняя дочка. Сначала на коже появились красные пятна. Они думали, что это произошло из-за жары. Но позже на месте пятнышек появились точки, как от комариного укуса. Эти места сильно чесались.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в начале сезона три раза проверяли воду в Тургояке. Во всех случаях она соответствовала санитарно-эпидемиологическим нормам. Но после новых обращений с жалобами на высыпания на этой неделе решили провести новую проверку.

В Министерстве экологии Челябинской области заявили, что высыпания на теле после купания в озере Тургояк происходят в единичных случаях. Замглавы ведомства Виталий Безруков объяснил, что это связано с аллергической реакцией на цветение сине-зеленых водорослей, а также с выделением пыльцы. Он отметил, что подобные обращения поступают на протяжении последних семи лет. И мониторинг воды в озере проводят ежегодно. А в прошлом году ее качество даже улучшилось.

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