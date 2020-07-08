«Норникель» решил оспорить сумму ущерба после аварии на ТЭЦ-3

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива дизельного топлива под Норильском почти в 148 миллиардов рублей. В «Норникеле» не согласились с этой оценкой, но компания ликвидирует последствия аварии за свой счет.

В компании решили оспорить «размер вреда, причиненного окружающей среде» в результате ЧП. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Норникеля».

«При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет», — отмечено в сообщении. Письмо с претензиями предприятие направило в Росприроднадзор 8 июля.

В «Норникеле» сочли, что надзорный орган рассчитывал причиненный водным объектам и почве вред, опираясь на принципы, «которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке».

Компания не согласна с присвоенным коэффициентом негативного воздействия загрязняющих веществ и указанной Росприроднадзором массой нефтепродуктов, попавших в водные объекты.

«Учитывая незамедлительные действия компании по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов, применение максимального коэффициента <…> нельзя признать обоснованным», — заметили в компании.

Кроме того, в заявлении указано, что дизельное топливо, которое попало в воду, не относится к категории растворимых загрязняющих веществ, которые нельзя собрать с поверхности водоема.

Массу оказавшихся в воде нефтепродуктов, заметили на предприятии, определили неверно, так как считали ее «в водо-топливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте <…> до окончания работ по сбору нефтепродуктов в данном районе».

Причем в «Норникеле» не только компенсируют причиненный окружающей среде ущерб и ликвидируют последствия, но и готовы «полностью восстановить экосистему района аварии». Для этого компания намерена сотрудничать с федеральной службой и другими государственными структурами.

В Минприроды, напомнил сайт RT, причиненный водным арктическим ресурсам ущерб назвали беспрецедентным. Озвученную в Росприроднадзоре сумму министерство назвало ему соответствующей. Для воды точная сумма ущерба составила 147 046 011 000 рублей. Почва, считают в ведомстве, пострадала на сумму 738 616 500 рублей.

ЧП на ТЭЦ-3 под Норильском произошло 29 мая. Из поврежденного резервуара вытекла 21 тонна топлива, которое попало в почву и ближайшие водоемы. В «Норильском никеле» сообщили, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты. Из-за этого опоры цистерн пришли в движение.

Основную массу топлива уже собрали.