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    04 июля 2020, 10:35

    Основную массу разлившегося топлива в Норильске собрали

    Алена Макаренко

    Специалисты завершили сбор основной массы топлива после разлива топлива под Норильском. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    На месте ЧП завершен второй этап работ по ликвидации последствий аварии. По его окончании собран основной объем топливно-водяной смеси.

    Превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарной не зафиксировано. На ее поверхности установили 131 линию боновых заграждений протяженностью почти 14,5 километра.

    Сейчас специалисты точечно собирают топливо.

    Всего в акватории водоемов собрано более 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси, из топливно-водяных котлованов — более 33 тысячи кубометров. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено свыше 179 тысяч тонн загрязненного поверхностного грунта. А сорбентом специалисты обработали 136 километров береговой линии и практически 264 квадратных метра загрязненной территории.

    Бак разгерметизировался на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая. После этого вылилась часть топлива. Из-за ЧП в грунт и воду попало около 21 тысячи тонн дизеля. Собранное в Норильске топливо утилизируют за три месяца.

    «Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива. Компания вложила в устранение ЧП пять миллиардов рублей.