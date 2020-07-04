Основную массу разлившегося топлива в Норильске собрали

На месте ЧП завершен второй этап работ по ликвидации последствий аварии. По его окончании собран основной объем топливно-водяной смеси.

Превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарной не зафиксировано. На ее поверхности установили 131 линию боновых заграждений протяженностью почти 14,5 километра.

Сейчас специалисты точечно собирают топливо.

Всего в акватории водоемов собрано более 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси, из топливно-водяных котлованов — более 33 тысячи кубометров. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено свыше 179 тысяч тонн загрязненного поверхностного грунта. А сорбентом специалисты обработали 136 километров береговой линии и практически 264 квадратных метра загрязненной территории.

Бак разгерметизировался на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая. После этого вылилась часть топлива. Из-за ЧП в грунт и воду попало около 21 тысячи тонн дизеля. Собранное в Норильске топливо утилизируют за три месяца.

«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива. Компания вложила в устранение ЧП пять миллиардов рублей.