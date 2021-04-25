Ночные заморозки заглянут в московский регион на 3 дня

Ночные заморозки вернутся в столицу и Московскую область на 26–28 апреля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщил ТАСС.

В московский регион придут воздушные массы, которые и повлияют на приход заморозков.

Ночью в столице похолодает до -1 градуса, в области столбики термометра покажут -3 градуса. В ночь на понедельник и вторник, 26 и 27 апреля, прогнозируется -1…+1 градус, в ночь на среду будет -1…+4 градуса, а в ночь на четверг воздух прогреется до +1…+6.

С начала апреля в Москве выпало около 200% от месячной нормы осадков, или почти 88 миллиметров. Особенно много осадков опустилось на столицу в последние три дня. Цифра достигла 43 миллиметров, что соответствует практически месячной норме.

В европейской части России в ближайшие дни также ожидается холодная, хотя и не очень дождливая погода. Температурный фон будет ниже климатической нормы. Аномальный холод связан с тем, что вместе с юго-западными ветрами в регионы придут воздушные массы из Арктики.