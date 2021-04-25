Сразу 2 месячные нормы осадков выпали в Москве за апрель

С начала апреля в Москве выпало около 200% от месячной нормы осадков. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости».

В Москве выпало уже порядка 88 миллиметров осадков, что вдвое превышает месячный объем влаги.

«Мы в два раза превысили апрельский лимит», — сказал метеоролог.

Особенно много осадков выпало в столице за последние три дня. Цифра достигла 43 миллиметров, это почти месячная норма.

В Москве за субботу выпало 15 миллиметров осадков, а это больше трети от апрельской нормы. В Подмосковье за прошлые сутки выпало 29 миллиметров, что составляет 65% от месячного объема.

Столбик термометра в Москве опускался до отметки в +1,2 градуса. В Московской области наблюдались слабые заморозки с температурой -0,3 градуса. В Гидрометцентре ранее предупредили, что в ближайшие дни в Подмосковье ночью может похолодать до -3 градусов. Аномальные холода ожидаются на всей европейской части России, хотя погода будет не такой уж дождливой. Судя по прогнозам, потепления на майских праздниках ждать не стоит.