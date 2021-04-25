Аномальное похолодание пообещали в европейской части России

В европейской части России в ближайшие дни ожидается холодная, хотя и не очень дождливая погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температурный фон в предстоящие дни будет ниже климатической нормы. Поэтому синоптикам сложно порадовать россиян оптимистичным прогнозом. По словам Вильфанда, аномальный холод связан с тем, что вместе с юго-западными ветрами в регионы приходят воздушные массы из Арктики.

В Москве в воскресенье столбики термометра поднимутся лишь до +5…+7 градусов. В первой половине грядущей недели ожидается +8…+10 градусов, зато потом может потеплеть до +15. Сильных осадков в эти дни не ожидается.

Жителей Москвы и Подмосковья между тем предупредили о ночных заморозках. Резкого потепления в мае ожидать не стоит.

Зато на Ямале ожидается аномалия со знаком плюс. Вильфанд сообщил, что температура воздуха в ЯНАО, в частности, в Салехарде и Новом Уренгое, будет на 10-12 градусов выше нормы. Для этих регионов это очень необычно, сообщило Ura.ru.