Необычные грозы пообещали жителям Подмосковья в выходные

Сухие грозы пройдут 27 июня в московском регионе. Такой прогноз дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», — рассказала Паршина «Российской газете».

По ее словам, такое редкое явление можно наблюдать из-за столкновения капель воды в облаках и разнозаряженных частиц пыли. В итоге происходят раскаты грома, но осадков нет.

С начала недели в Москве и Подмосковье установилась жаркая и солнечная погода. Действует «оранжевый» уровень опасности. В пятницу в регионе ожидается до +36…+37 градусов. В некоторых районах Московской области могут пройти кратковременные дожди с грозами.

Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 1-6 метров в секунду. При грозе он станет порывистым. Атмосферное давление будет в норме и составит 748 миллиметров ртутного столба.

В Росгидромете рассказали, что аномальная жара продержится в регионе до 28 июня. Позже температура начнет понижаться, но все равно будет очень тепло.