Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Аномально жаркая погода заставила москвичей скучать по прохладным дням. Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда же стоит ждать похолодания в столице. Об этом сообщило агентство RT.

«Теплая погода продержится до понедельника, 28 июня. Но самый теплый день мы ожидаем в четверг. То есть сегодня — +33…+35 °С, завтра — +34…+36 °С, в четверг — +35…+37 °С. В пятницу кратковременный дождь, +31…+36 °С, в субботу — +29…+34 °С», — заявил специалист.

По словам Цыганкова, начиная с воскресенья температура начнет снижаться. В воскресенье и понедельник пройдет небольшой дождь. Синоптик отметил, что несмотря на похолодание, температура все равно останется аномально высокой.