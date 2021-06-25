Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +36 в Москве

Жаркая погода будет оставаться в Москве и в пятницу. Столбики термометров поднимутся до +36 градусов. На западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Переменная облачность, в утренние часы и во второй половине дня местами по области, в частности на западе, кратковременный дождь, возможна гроза. Сегодня максимальная температура воздуха +34…+36 градусов», — сказал он РИА «Новости».

По словам Синенкова, в Московской области температура может подняться до +32… +37 градусов. Он добавил, что грозы ожидаются преимущественно на границе с Тверской областью и на юго-западе Подмосковья, на границе с Калужской. Вероятность того, что такая погода будет в Москве, небольшая.

Синенков отметил, что 25 июня будет дуть юго-западный ветер с порывами до 1-6 метров в секунду. При грозе он станет порывистым. Атмосферное давление продолжит падать и составит 748 миллиметров ртутного столба. Это является нормой.

Жара установилась в московском регионе на этой неделе. Побито уже несколько температурных рекордов.