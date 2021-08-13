Названа предварительная причина разлива нефти под Новороссийском

Заводской брак мог стать причиной аварии на терминале в Новороссийске, из-за которой произошел разлив нефти. Об этом глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил ТАСС.

К разрушению гидрокомпенсатора на нефтеналивном терминале КТК в порту Новороссийска, вследствие которого при погрузке на танкер произошел выброс нефти, мог привести скрытый заводской брак. Глава КТК отметил, что разрушенный гидрокомпенсатор не подлежит ремонту и будет заменен.

Компания отрабатывает разные версии, но основная — это именно заводской брак. КТК уже вызвал эксперта от производителя и готовит претензионные документы.

«Разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак», — заявил Горбань.

Глава КТК также заявил, что пятно, которое было показано на снимках со спутника, оказалось больших объемов, чем было заявлено, потому что это не нефть, а взвесь, оказавшаяся в воде после ливней.

Разлив нефти произошел в порту Новороссийска 7 августа. В КТК оценили площадь разлива в 200 квадратных метров.

СК ранее переквалифицировал дело о разливе на более тяжкую статью.