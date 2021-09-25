Мутно и мокро: какая погода ждет московский регион в субботу

Облачную погоду с дождями пообещали в субботу жителям Москвы и Московской области. Столбик термометра покажет до +13 градусов. С таким прогнозом выступил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщило РИА «Новости».

Кратковременные дожди прольют сегодня после полудня, во второй половине дня. В Москве воздух прогреется до +11…+13 градусов, в Подмосковье — до +8…+13 градусов. Такая погода соответствует климатической норме, отметил метеоролог.

Будет дуть южный ветер, со скоростью до четырех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится, оно будет ниже нормы и составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил об опасной погоде, которая ожидается в нескольких российских регионах. В Краснодарском крае даже возможны смерчи, предрекают сильнейшие ливни с градом и порывами ветра до 22 метров в секунду. В Иркутской области также пройдут сильные дожди с мокрым снегом.