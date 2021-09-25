Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в нескольких регионах России

Опасные погодные условия ожидают жителей нескольких российских регионов. В Краснодарском крае есть угроза формирования смерчей, а Иркутскую область накроют сильные дожди и мокрый снег.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что самые сложные погодные условия сложатся в районе Сочи. По региону ударят сильнейшие ливни, которые будут переходить в град. Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. В море могут формироваться смерчи, которые несут угрозу побережью.

В Иркутской области тоже ожидаются очень сильные осадки. В некоторых районах землю покроет снег. В Башкортостане и Челябинской области ожидаются сильные морозы до восьми градусов ниже нуля. Понижение температуры до зимних отметок прогнозируется также в Свердловской и Курганской областях.

Холодная погода уже накрыла большую территорию страны. Ночные температуры опустились ниже нуля на Урале, в Сибири, на Чукотке, в Магадане. В целом сентябрь в России оказался аномально холодным.

На Эльбрусе экстремальные погодные условия привели к гибели альпинистов. Внезапная метель накрыла группу туристов, которые сразу же связались с МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место, но к их приезду пятеро человек уже были мертвы.