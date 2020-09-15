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    15 сентября 2020, 12:18

    Москву накроет «пузырем» полярного холода к концу недели

    Александра Ломейко

    В Москве к концу недели серьезно похолодает. Температура воздуха в выходные будет ниже сентябрьских значений на несколько градусов из-за арктического вторжения.
    Москву накроет «пузырем» полярного холода к концу недели

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал жителям столицы попрощаться с метеорологическим летом. Его слова привел сайт РБК.

    «В ближайшие выходные мы окажемся в „пузыре“ холода с температурными показателями градусов на три-пять ниже, чем положено для сентября», — сказал синоптик.

    В пятницу, субботу и воскресенье ожидаются «ливни и арктическое вторжение». В последнюю неделю месяца вероятно бабье лето, но и оно не будет жарким.

    «Днем может быть 11–17 градусов», — заметил Тишковец.

    Под ударом сразу же нескольких североатлантических циклонов окажется Санкт-Петербург. Городу пообещали «циклоническую чехарду».

    В Гидрометцентре ранее заметили, что 17 сентября может стать самым теплым днем недели для европейской части России. Не исключено, что воздух прогреется до +21…+24 градусов. Однако потом атмосферный фон переместится, а температура снизится на шесть-восемь градусов.

    Новости SMI.FM