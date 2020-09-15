Москву накроет «пузырем» полярного холода к концу недели

В Москве к концу недели серьезно похолодает. Температура воздуха в выходные будет ниже сентябрьских значений на несколько градусов из-за арктического вторжения.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал жителям столицы попрощаться с метеорологическим летом. Его слова привел сайт РБК.

«В ближайшие выходные мы окажемся в „пузыре“ холода с температурными показателями градусов на три-пять ниже, чем положено для сентября», — сказал синоптик.

В пятницу, субботу и воскресенье ожидаются «ливни и арктическое вторжение». В последнюю неделю месяца вероятно бабье лето, но и оно не будет жарким.

«Днем может быть 11–17 градусов», — заметил Тишковец.

Под ударом сразу же нескольких североатлантических циклонов окажется Санкт-Петербург. Городу пообещали «циклоническую чехарду».

В Гидрометцентре ранее заметили, что 17 сентября может стать самым теплым днем недели для европейской части России. Не исключено, что воздух прогреется до +21…+24 градусов. Однако потом атмосферный фон переместится, а температура снизится на шесть-восемь градусов.