Синоптик спрогнозировал «циклоническую чехарду» в Петербурге

По словам синоптика, единственными темплыми осенними днями на текущей неделе станут 15 и 16 сентября. В эти дни Петербург окажется на периферии антициклона, благодаря чему Северную столицу ждет преимущественно солнечная и сухая погода, с температурой на один-два градуса выше нормы. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом написало ИА Nation News.

В четверг, 17 сентября, циклон уйдет из Петербурга, но оставит облачность, дожди и штормовой ветер. Днем в этот день воздух прогреется до 12 градусов тепла, ночью — до 10 градусов тепла. В пятницу ветер станет слабее. На выходных Петербург окажется на пути следующего циклона.