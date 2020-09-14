Жителям европейской части России пообещали потепление

Самым теплым днем на этой неделе для европейской части России станет 17 сентября. Столбики термометров в четверг могут подняться до +21…+24 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода на этой неделе будет разной. В центре европейской части России возможно похолодание до +14… +17 градусов. Однако все равно температура воздуха окажется на два градуса выше нормы. Небольших дождей стоит ожидать в понедельник и среду. Об этом Вильфанд рассказал РИА «Новости».

В четверг потеплеет до +21…+24 градусов. Однако рассчитывать на бабье лето не приходится, ведь погоду будет определять антициклон. Атмосферной фронт в следующие дни переместится к центру европейской части страны, из-за чего ожидается снижение температуры на шесть — восемь градусов.

«Следующие выходные не будут такими комфортными, как нынешние. Как только отмечается такая холодная погода, надо радоваться и ждать бабьего лета», — резюмировал представитель Гидрометцентра.

В понедельник, 14 сентября, в Москве ожидается +14…+16 градусов. Будет переменная облачность, возможен небольшой дождь.