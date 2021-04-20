Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге почти на сутки

В Москве МЧС объявил экстренное предупреждение, которое будет действовать до 12:00 21 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Дептранса столицы.

«Экстренное предупреждение МЧС: с 15:00 сегодня до 12:00 часов завтра в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что возможны ухудшения видимости и мелкие ДТП. Водителей призвали быть внимательными за рулем и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

По словам синоптиков, в непогоде, которая придет 21 апреля виноват активный балканский циклон. Он принесет с собой обильные дожди.

Ранее сотрудники Гидрометцентра спрогнозировали теплое лето на большей части России. При этом уточнили, что этот прогноз неуверенный, он будет уточняться и детализироваться. Пока рано говорить о том, будет ли предстоящее лето ранним или поздним. Тем не менее для каждого региона и широтной зоны существуют свои нормы, объяснили синоптики. Поэтому климатического определения лета нет.