Осенняя погода придет в Центральную Россию

Осенняя погода с дождями и мокрым снегом придет в Центральную Россию во вторник, 20 апреля. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень», — его слова привело РИА «Новости».

Виноват в непогоде активный балканский циклон. Он принесет с собой обильные дожди, пик которых придется на среду, 21 апреля. За этот день выпадет столько осадков, сколько выпало за первые две декады месяца — до 25 миллиметров, или около половины всего месячного объема осадков.

В ночь на вторник столбик термометра рухнет до 0…+5 градусов. Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем выпадет немного мокрого снега. Днем столбики термометров едва дотянутся до отметки в +10. А это соответствует климатическим показателям октября, отметил Тишковец.

В среду в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода предстоящим летом обещает быть неоднородной. Россиянам не стоит ждать, что будет только тепло или только холодно. Однако в целом сезон будет, скорее, нехолодным.