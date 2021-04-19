Россиянам спрогнозировали погоду на предстоящее лето

В Гидрометцентре предварительно спрогнозировали теплое лето на большей части России. При этом уточнили, что этот прогноз неуверенный, он будет уточняться и детализироваться.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС отметил, что говорить о том, будет ли предстоящее лето ранним или поздним, пока невозможно. Для каждого региона и широтной зоны существуют свои нормы, объяснил синоптик. Поэтому климатического определения лета нет.

«Есть понятие „естественный синоптический сезон“, но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана, то есть это не тот критерий, когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось», — пояснил Вильфанд.

Лето, как отметил метеоролог, делится на две половины. В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, вторая — в конце июня — начале июля, но нет четких дат их начала.

В агрометеорологии, как объяснил Вильфанд, есть понятие «наступление лета», когда температура поднимается до 10 градусов и выше и начинается вегетация сельхозкультур. Но и с этой точки зрения невозможно предсказать дату наступления лета.

Осенняя погода с дождями и мокрым снегом придет в Центральную Россию во вторник, 20 апреля. Виноват в непогоде активный балканский циклон. Он принесет с собой обильные дожди, пик которых придется на среду, 21 апреля. В ночь на вторник столбик термометра рухнет до 0…+5 градусов. Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем выпадет немного мокрого снега. А в среду в столице выпадет около половины месячной нормы осадков.