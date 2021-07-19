Москвичей предупредили о ливнях и грозах 19 июля

Вечером 19 июля в Москве местами пройдут грозовые ливни. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Об этом предупредило столичное городское хозяйство в Telegram.

«По прогнозам синоптиков, с 17:00 и до 21:00 в столице ожидаются локальные ливни, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении ведомства.

Также в городском хозяйстве предупредили, что возможен град. Днем в Москве более +30 градусов.

О непогоде накануне также предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что на этой неделе в столичном регионе станет прохладнее. Столбик термометра опустится до +20…+25 градусов. В Москву и Подмосковье, по его словам, придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Он прервет период затяжной жары.

Ранее Вильфанд рассказал, что в некоторых южных регионах России в начале этой недели установится экстремальная жара выше +40 градусов.